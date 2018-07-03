Kerkük'te oyların elle sayımında fark yarı yarıya

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile ve şaibe iddiaları nedeniyle oy pusulalarının elle sayım işleminin birinci gününde yarı yarıya farklılık ortaya çıktığı belirtildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Elektronik oy sayımı ile elle sayım arasında yarı yarıya farklılık ortaya çıktı.'' ifadesini kullandı.

Seçim Komiserliğinin, elle sayımın yapıldığı salonda siyasi partilere ait gözlemcilerin sayısını sınırlandırmasının olumsuz bir gelişme olduğunu belirten Salihi, ''İşlemin yavaş yürümesinden dolayı bugün sadece 20 sandık açılarak elle sayım yapıldı. İşlemi yakından takip etmek için salona gönderdiğimiz gözlemcilerimizin sayısına sınırlama getirilmesi de iyi bir gelişme değildir.'' şeklinde konuştu.

Salihi, ''İşlemlerin yavaş yürümesinden dolayı elle sayım için komiserliğin belirlediği 3 günlük süre yetersiz kalacaktır. Bugün 20 sandıkta elle işlem yapıldığına göre bu sürenin 15 günü bulacağını tahmin ediyoruz.'' diye konuştu.