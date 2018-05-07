KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Arap köylerini yıkmakla suçlanan Peşmerge hakkında uluslararası alanda soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Kerkük Valisi Rakan Said, kenti ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Arap köylerinin Peşmerge tarafından yıkılmasına ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılmasını istiyoruz." diyen Said, şunları söyledi:

''Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliğinden, bir komisyon oluşturarak, 116 köyün yıkıldığı bölgede inceleme yapmasını istiyoruz. Neden yüzlerce köyün yerle bir edildiğinin ortaya çıkması gerekiyor.''

Kerkük'ün güneyindeki bölgenin Irak güvenlik güçlerince terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatan Said, buna rağmen hala göçmenlerin evlerine geri dönemediklerini belirtti.

Köylerin yeniden imarı ve kalkınması için mali desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Said, "Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarılan tüm köylerin imarı için uluslararası yardım örgütlerinden destek bekliyoruz. Merkezi Bağdat hükümetinin bize sunduğu destek oldukça yetersiz.'' dedi.

