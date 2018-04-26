Kerkük'te seçim güvenliğini terörle mücadele güçleri sağlayacak

KERKÜK (AA) - Irak'ta yapılacak meclis seçimleri kapsamında seçim günü Kerkük'ün güvenliğini terörle mücadele güçlerinin sağlayacağı bildirildi.

Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, "Kerkük'te seçim günü güvenliği sadece ve sadece terörle mücadele polis gücü sağlayacak.'' dedi.

Kent merkezinin her yerinde gereken önlemleri alarak hiçbir güvenlik zafiyetine izin vermeyeceklerini vurgulayan Saadi, seçim günü güvenlik güçlerine hava desteği de sağlanacağını ifade etti.

Kerkük merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanacağını ancak seçmenlerin seçim merkezlerine ulaşmaları için özel araçların tahsis edileceğini belirten Saadi, şöyle devam etti:

''Olası saldırı ve şiddet olaylarını önlemek amacıyla araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Motosikletlerin de seçimden beş gün önce trafiğe çıkması yasaklanacak.''

- Kerkük'te Peşmerge gücü bulunmayacak

Saadi ayrıca, Kürt Peşmerge gücünün Kerkük il sınırı içinde görev yapmayacağına dikkati çekerek, ''Peşmerge gücü Irak merkezi güvenlik sisteminin içinde yer almasına rağmen görev yeri sadece Süleymaniye ve Erbil kent sınırları içindedir. Peşmerge gücünün Kerkük'te görev alacağına ilişkin bize hiçbir talimat gelmedi.'' diye konuştu.

