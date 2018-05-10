KERKÜK (AA) - Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere iki gün kala Kerkük'te oy verme işlemi sırasında olası saldırı ve şiddet olaylarının önüne geçmek için "özel güvenlik planı" hazırlandığı belirtildi.
Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, düzenlediği basın toplantısında, seçim günü Kerkük kent merkezi, vatandaşlar ve toplam 217 seçim merkezinin güvenliğinden terörle mücadele polisinin sorumlu olacağını söyledi.
Sorunsuz ve güvenli bir seçimin gerçekleşmesi için Irak hava kuvvetlerinin de kendilerine havadan destek vereceğini belirten Saadi, kent merkezi, ilçe, kasaba ve köylerin üzerinde gün boyu güvenlik uçuşları gerçekleştireceklerini ifade etti.
Bugün itibarıyla motosikletlerin, seçim günü de tüm araçların trafiğe çıkmasının yasaklanacağını hatırlatan Saadi, halkın seçim merkezlerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için kent merkezinde 200 toplu ulaşım aracının gün boyu hizmet vereceğini aktardı.
Saadi, seçim günü, olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla kent giriş çıkışlarının da kapatılacağını sözlerine ekledi.
Irak'ta yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.
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