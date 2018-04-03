Kerkük'te Sultan Abdülhamid Han Camisi inşa ediliyor

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentinde yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Sultan Abdülhamid Han Camisi'nin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Kerkük merkezindeki Hadra Mahallesi'nde inşa edilen 500 kişi kapasiteli caminin yapımında son aşamaya gelindi.

AA muhabirine konuşan Sultan Abdülhamid Han Camisi'nin imam ve hatibi Abdulrezzak Hürmüzlü, "Kerkük'te dedelerimiz ve ecdatlarımızdan önemli bir isim için bu camiyi burada inşa etmekten daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.

Hürmüzlü, mahallenin en geniş ve görkemli camisine hükümdarlığı döneminde bir karış vatan toprağından taviz vermeyen Abdülhamid Han adını vermenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Caminin özellikleri hakkında bilgi veren Hürmüzlü, "Kent merkezinde 1 buçuk dönümlük arazi üzerinde inşa edilen cami 500 kişi kapasiteli olacaktır. Camide salon, Kur'an kursları ve özellikle bayanlara özel ibadet yeri tahsis edilmiştir." diye konuştu.

- Sadece hayırseverlerin bağışlarıyla yapılıyor

Kerkük'teki Sultan Abdülhamid Han Camisi'nin yapım masraflarını sadece hayırseverler karşılıyor.