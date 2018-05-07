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Kerkük'te Tuncer ve Ersoy'dan Türkmenlere konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 01:04 | Son Güncelleme

Kerkük'te Tuncer ve Ersoy'dan Türkmenlere konser

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine gelen ses sanatçıları Mahmut Tuncer ve Muazzez Ersoy, Türkmenlere ve Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) destek konseri verdi.

Kerkük'teki El-Savra stadyumunda düzenlenen konsere, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi ve Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde yarışacak ITC'nin 18 milletvekili adayı ve çok sayıda Kerküklü katıldı.

Vatandaşlar ellerindeki Irak ve Türkmen bayraklarıyla konsere iştirak etti.

Konserin açılış konuşmasını yapan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Irak Türkmen Cephesi olarak Türkmen birliğini sadece slogan değil sahada da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Salihi, Irak parlamento seçimleri için Kerkük'te oluşturdukları listenin tüm Türkmenleri kucaklayan ve birleştiren bir liste olduğuna dikkati çekti.

Daha sonra sahneye çıkan ses sanatçısı Mahmut Tuncer, Türkmenlerin seçimlere yoğun şekilde katılmalarını desteklemek için Kerkük'e geldiklerini belirtti.

Muazzez Ersoy da ilk kez Kerkük'e geldiğini ve büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ersoy, bundan sonra da bu tür etkinliklere katılmayı ve Kerküklüler arasında olmayı çok istediğini kaydetti.

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