HABER

Kerkük'te Türkmen partisine saldıran PYD'li terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Kerkük'te Türkmen partisine saldıran PYD'li terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosuna iki gün önce roketli saldırı düzenleyen iki kişinin yakalandığı bildirildi.

ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC'nin Musalla bürosuna saldırı düzenleyen iki kişiden birinin Suriye vatandaşı ve terör örgütü PYD militanı olduğunu söyledi.

Kazancı, saldırıların durdurulması için Bağdat yönetimini göreve çağırdı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil de saldırının ardından kentteki çeşitli adreslere yaptıkları baskınlar sonucu söz konusu saldırganları yakaladıklarını belirterek, ''Terörle Mücadele Polis gücü tarafından gözaltına alınan saldırganların yabancı olduklarını öğrendik. Soruşturma gizli tutuluyor." ifadesini kullandı.

Kerkük'te 2 gün önce ITC Musalla bürosuna kimliği belirsiz kişilerce RPG ve otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi

Kira gelir beyanı başlıyor

Kira gelir beyanı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
istanbul kar yağışı başladı

istanbul kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar Anadolu Yakası’nda da etkili oldu

İstanbul’da Kar yağışı başladı

İstanbul’da Kar yağışı başladı

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Erdoğan-Abdulaziz ortak basın toplantısı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

Buzlanma kaza getirdi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.