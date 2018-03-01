Kerkük'te Türkmen partisine saldıran PYD'li terörist yakalandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosuna iki gün önce roketli saldırı düzenleyen iki kişinin yakalandığı bildirildi.
ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC'nin Musalla bürosuna saldırı düzenleyen iki kişiden birinin Suriye vatandaşı ve terör örgütü PYD militanı olduğunu söyledi.
Kazancı, saldırıların durdurulması için Bağdat yönetimini göreve çağırdı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil de saldırının ardından kentteki çeşitli adreslere yaptıkları baskınlar sonucu söz konusu saldırganları yakaladıklarını belirterek, ''Terörle Mücadele Polis gücü tarafından gözaltına alınan saldırganların yabancı olduklarını öğrendik. Soruşturma gizli tutuluyor." ifadesini kullandı.
Kerkük'te 2 gün önce ITC Musalla bürosuna kimliği belirsiz kişilerce RPG ve otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.
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