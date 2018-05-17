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Kerkük'te Türkmenler ilk iftarlarını gösteri alanında açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Kerkük'te Türkmenler ilk iftarlarını gösteri alanında açtı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ramazan ayının ilk iftarını genel seçimlere "hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteri düzenledikleri alanda açtı.

İftarlarını açtıktan sonra akşam ve teravih namazlarını kılmak için saf tutan yüzlerce Türkmen, hep birlikte dua etti.

Teravih namazı sonrası AA muhabirine konuşan Türkmenler, oylarının çalındığını belirterek haklarını geri alana kadar gösteri alanını terk etmeyeceklerini söyledi.

Fikret Aksu isimli Kerküklü, ''Mübarek ramazan ayının ilk iftarını gösteri alanında açtık. Haklarımızı elde edene kadar da buradan ayrılmayacağız.'' dedi.

Seçimlerde oylarının çalındığını söyleyen Aksu, şaibeli sandıklardaki oyların yeniden elle sayılmasını istediklerini vurguladı.

Aksu, "Sadece sesimizi değil irademizi ve özümüzü de çaldılar. Bu yüzden de bu gösteri alanından ayrılmayacağız.'' diye konuştu.

Yanar Hattab isimli Kerküklü ise Bağdat hükümetine seslenerek bu hukuksuzluğun giderilmesini istedi.

Hattab, ''Kerkük'teki Türkmenlerin haklarını alabilmeleri için Bağdat hükümetinden destek bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hile ırak Kerkük Ramazan seçim Türkmen

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