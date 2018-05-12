Kerkük’te Türkmenlerden seçim protestosu

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, seçimlere hile karıştırıldığı iddialarını protesto etti.

Türkmenler, yoğun olarak bulundukları ve oy kullandıkları bölgelerdeki oylarının Kürt partilerine kaydırıldığını söylüyor.

Seçim hilesine karşı binlerce Türkmen, Kerkük'teki seçim komiserliği önüde toplandı.

Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük'e bağlı Dakuk ve Altunköprü'de de Türkmenler aynı gerekçeyle protestolarda bulundu.

Kerkük Polis Dairesi Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sandıkların kapanmasının ardından gelen ilk resmi olmayan seçim sonuçlarıyla birlikte hile yapıldığı anlaşıldığı için Türkmenlerin protestosu başladı." dedi.

Türkmen protestocular, Bağdat hükümetinin de olaya müdahil olmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi'nin, seçimlerde hile iddialarıyla ilgili Kerkük ve Bağdat makamlarıyla temasta olduğu ifade edildi.

Salihi ve Kerkük Valisi Rakan Cuburi'nin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Kerkük'te ayrıca gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

