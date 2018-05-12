Kerkük'te Türkmenlerden seçime büyük ilgi

KERKÜK (AA) - Irak genel seçimlerinde Kerkük kentinde özellikle Türkmenlerden sandığa büyük ilgi olduğu belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ tehdidinin son bulması ve kentteki güvenliğin Bağdat’a bağlı güçlerce sağlanmasının Kerkük’teki seçimlere olumlu yansıdığı dikkati çekti.
Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bu seçim Kerkük,Türkmenler ve Irak'ın geleceği için büyük önem arz eden bir seçimdir.'' dedi.
Oy kullanım işleminin başlamasından bu yana herhangi bir güvenlik ihlali yaşanmamasının seçmenlerin sandığa gitmesini olumlu etkilediğini ifade eden Mehdi, "Özellikle Türkmenlerin seçime katılımından memnunuz. Ancak oy verme işleminde kullanılan bilgisayar sistemindeki arıza bizi endişelendirdi." ifadesini kullandı.
Kerküklü vatandaş Eşref Kasapoğlu, ''Bayram havasında katıldığımız bu seçimi kazanmak Türkmenlerin en büyük hayalidir. Seçimleri kazanmakla Kerkük'ün adeta tapusunu yeniden üzerimize yaptığımızı hissettirir.'' diye konuştu.
Seçimlere herkesin katıldığına şahit olduğunu belirten Kerküklü Abdullah Debbag, kendisi ve çocuğu için Türkmen milli kıyafeti diktirerek, adeta bir bayram gibi seçime katıldığını söyledi.
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