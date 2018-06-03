Kerkük'te Türkmenlerin seçim protestosu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı gösteriler, 3. haftasında devam ediyor.

Kerkük'ün kent merkezindeki Bağdatyolu semtinde toplanan yüzlerce Türkmen, sandıktaki iradeleri olan oy pusulalarının elle sayılması taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Seçimlere hile karışmasına rağmen hükümetin herhangi bir tepki vermemesi dolayısıyla Türkmenler gösterilerini üçüncü haftasında da sürdürüyor.'' ifadesini kullandı.

Irak'ın tamamında oy pusulalarının elle sayılması için tüm yasal ve hukuki yolları denemekten vazgeçmeyeceklerini aktaran Salihi, yasama, yargı ve yürütmeden herhangi bir olumlu yanıt gelmediği takdirde Türkmenlerin gösterilerini Bağdat'ta yapacaklarını söyledi.

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- "Türkmenlerin gösterilerine devam etmeleri gerekiyor"

Özellikle hükümet kurma sürecinde Türkmenleri zor günlerin beklediğine dikkati çeken Salihi, şunları kaydetti:

''Hükümet kurma sürecinde olası bir Kürt-Şii koalisyonu oluşturulduğu takdirde Kerkük'ün siyasi pazarlık haline gelmesinden endişeliyiz. Bu yüzden Türkmenlerin gösterilerine devam etmeleri gerekiyor. Araplar yanımızda, Kürtlerin de bir kısmı bizi destekliyor.''