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Kerkük'te Türkmenlerin seçim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 02:16 | Son Güncelleme

Türkmenlerin genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı gösteriler, 3. haftasında devam ediyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı gösteriler, 3. haftasında devam ediyor.

Kerkük'ün kent merkezindeki Bağdatyolu semtinde toplanan yüzlerce Türkmen, sandıktaki iradeleri olan oy pusulalarının elle sayılması taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Seçimlere hile karışmasına rağmen hükümetin herhangi bir tepki vermemesi dolayısıyla Türkmenler gösterilerini üçüncü haftasında da sürdürüyor.'' ifadesini kullandı.

Irak'ın tamamında oy pusulalarının elle sayılması için tüm yasal ve hukuki yolları denemekten vazgeçmeyeceklerini aktaran Salihi, yasama, yargı ve yürütmeden herhangi bir olumlu yanıt gelmediği takdirde Türkmenlerin gösterilerini Bağdat'ta yapacaklarını söyledi.

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- "Türkmenlerin gösterilerine devam etmeleri gerekiyor"

Özellikle hükümet kurma sürecinde Türkmenleri zor günlerin beklediğine dikkati çeken Salihi, şunları kaydetti:

''Hükümet kurma sürecinde olası bir Kürt-Şii koalisyonu oluşturulduğu takdirde Kerkük'ün siyasi pazarlık haline gelmesinden endişeliyiz. Bu yüzden Türkmenlerin gösterilerine devam etmeleri gerekiyor. Araplar yanımızda, Kürtlerin de bir kısmı bizi destekliyor.''

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerkük Türkmenler

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