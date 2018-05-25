Kerkük'te Türkmenlerin seçim protestosu sürüyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları gösterilere 12. gününde devam etti.
Bağdatyolu semtinde toplanan kalabalık, açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla Türkmenlerin sandıktaki iradelerini çalmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük il Başkanı Kasım Kazancı, düzenlediği basın toplantısında, Türkmenlerin başlıca talebi gereği "oy pusulaları elle sayılıncaya kadar" gösterilerin süreceğini söyledi.
Oy pusulalarının elle sayılmasına tek engelin Irak Seçim Komiserliği olduğunu belirten Kazancı, bundan dolayı ITC olarak haklarını yargıda arayacaklarını ifade etti.
Türkmeneli Partisi Siyasi Büro Üyesi Ali Müftü de "Türkmenlerin hükümet ve yeni parlamentoda yer alması gerektiğini ve onların iradesi göz önünde bulundurulmadan Bağdat'ta kurulacak herhangi bir hükümetin meşru olmayacağını" vurguladı.
Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.
Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliğinin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.
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