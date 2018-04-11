KERKÜK (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Irak'ın Kerkük kentinde "11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Kentte faaliyet gösteren "Kerkük Fatih Torunları" dernek merkezinde gerçekleştirilen açılışa, UDEF yönetim kurulu üyesi Mehmet Evran, Kerkük Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil, davetliler ve öğrenciler katıldı.
UDEF yönetim kurulu üyesi Evran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Federasyon olarak bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Öğrenci Buluşmasını Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştiriyoruz.'' dedi.
Türkiye'de 120 ülkeden 115 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarına dikkati çeken Evran, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganı ile bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Dünya gençlerini ve öğrencilerini buluşturmaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz.'' ifadesini kullandı.
Böyle bir etkinliğin Kerkük'te gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Kerkük Fatih Torunları Derneği Başkanı Halil konuşmasında, ''Öğrenci ve gençlerimize göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum.'' dedi.
Özellikle son on beş yıl içinde Türkiye'de eğitim görmek isteyen Iraklı ve özellikle Türkmen öğrenci sayısının arttığını ifade eden Halil, ''Türkiye'de okuyan öğrencilerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hedefimiz bu öğrencilere destek olmaktır." diye konuştu.
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