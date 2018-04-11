HABER

Kerkük'te "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

UDEF yönetim kurulu üyesi Evran: - Federasyon olarak bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Öğrenci Buluşmasını Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştiriyoruz" - Kerkük Fatih Torunları Derneği Başkanı Halil: - ''Öğrenci ve gençlerimize göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum"

KERKÜK (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Irak'ın Kerkük kentinde "11'inci Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte faaliyet gösteren "Kerkük Fatih Torunları" dernek merkezinde gerçekleştirilen açılışa, UDEF yönetim kurulu üyesi Mehmet Evran, Kerkük Fatih Torunları Derneği Başkanı Can Halil, davetliler ve öğrenciler katıldı.

UDEF yönetim kurulu üyesi Evran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Federasyon olarak bu yıl 11'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Öğrenci Buluşmasını Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştiriyoruz.'' dedi.

Türkiye'de 120 ülkeden 115 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarına dikkati çeken Evran, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganı ile bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Dünya gençlerini ve öğrencilerini buluşturmaktan büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz.'' ifadesini kullandı.

Böyle bir etkinliğin Kerkük'te gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Kerkük Fatih Torunları Derneği Başkanı Halil konuşmasında, ''Öğrenci ve gençlerimize göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum.'' dedi.

Özellikle son on beş yıl içinde Türkiye'de eğitim görmek isteyen Iraklı ve özellikle Türkmen öğrenci sayısının arttığını ifade eden Halil, ''Türkiye'de okuyan öğrencilerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hedefimiz bu öğrencilere destek olmaktır." diye konuştu.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkışMeral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük Mehmet Evran UDEF

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Şenol Güneş'e çılgın teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.