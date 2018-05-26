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Kerkük'teki hava saldırısında 5 DEAŞ militanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:13 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal: -''Kerkük'ün güneyinde düzenlenen hava saldırısında 5 DEAŞ militanı öldürüldü''

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 5 militan öldürüldü.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde düzenlenen hava saldırısında 5 DEAŞ militanı öldürüldü.'' dedi.

Hava saldırısının Kerkük'ün güneyindeki Reşat kasabası yakınındaki dağlık bölgede gizlenen DEAŞ kalıntılarına yönelik gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kemal, "Kırsal kesimlere saklanan DEAŞ kalıntılarına yönelik düzenlenen hava saldırısı Uluslararası Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından gerçekleşti. Saldırı ile birlikte teröristlerin gizlendikleri mağaralar da imha edildi." şeklinde konuştu.

Kentin güneyinde gizlenen terör örgütü DEAŞ militanlarının bölge halkı için zaman zaman güvenlik sorunu oluşturduğunu belirten Kemal, ''DEAŞ kalıntılarına yönelik çözüm bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bölge insanı için bu huzursuzluk devam edecektir.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal uluslararası koalisyon

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