Kerkük'teki seçim sandıklarına yönelik bombalı saldırı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanlık Sözcüsü Sadi Hadisi, ülkedeki oy pusulalarının muhafaza edildiği sandıkların korunmasının hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirtti.
Hadisi, Kerkük'te sabah saatlerinde seçim sandıklarının bulunduğu depoya düzenlenen bombalı araçlı saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'teki güvenlik güçlerinin, kentteki sandıkların muhafaza edildiği depolara yönelik saldırıyı bertaraf ederek oyların zarar görmesini önlediğini" ifade etti
Güvenlik güçlerinin sandıkların tutulduğu depoları en iyi şekilde koruyacağını vurgulayan Hadisi, "Seçim merkezleri ve sandıkların tutulduğu depoların korunması, hükümetin ve güvenlik güçlerinin sorumluluğundadır." ifadesini kullandı.
Kerkük kentinin Bağdat Yolu semtinde oy sandıklarının yer aldığı depoya sabah saatlerde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş, olayda ilk belirlemelere göre 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerindeki "hile" iddiaları gölge düşürmüştü. Söz konusu iddialar üzerine Irak Meclisi, oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.
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