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Kerkük'teki Türkmenlerden "elle oy sayımı sonuçlarına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Türkmen Avukatlar Birliği Başkanı Safvet Salih: "Kerkük'te Türkmen oylarının çalınması hususunda tüm hukuki yolları deneyeceğiz" "Temyiz mahkemesinden seçim sonuçlarıyla ilgili sunulacak tüm şikayetleri en iyi şekilde gözden geçirmesini ve değerlendirmesini istiyoruz"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin elle sayım sonuçlarının daha önceki elektronik sayım sonuçlarıyla benzerlik taşımasına tepki gösterdi.

Kerkük'teki Türkmen Sivil Toplum Örgütleri binası önünde bir araya gelen onlarca Türkmen, açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla "elle sayım sonuçlarını inandırıcı bulmadıklarını ve bu sonuçları kabul etmeyeceklerini" ifade etti.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri bünyesindeki Türkmen Avukatlar Birliği Başkanı Safvet Salih, ''Kerkük'te Türkmen oylarının çalınması hususunda tüm hukuki yolları deneyeceğiz.'' dedi.
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- Türkmenler konuyu temyiz mahkemesine götürüyor

Konuyu temyiz mahkemesine taşıyacaklarını belirten Salih, ''Temyiz mahkemesinden seçim sonuçlarıyla ilgili sunulacak tüm şikayetleri en iyi şekilde gözden geçirmesini ve değerlendirmesini istiyoruz. Federal mahkeme seçim sonuçlarını daha onaylamış değil. Tüm şikayetlerin hukuki sürecini yakından takip edeceğiz.'' diye konuştu.

Salih, Kerkük'ün siyasi pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizerek, Bağdat yönetimine "Kerkük'ü hükümet kurma süreci sırasında siyasi pazarlık malzemesi haline getirmemeleri" uyarısında bulundu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere hile iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. Kerkük'teki Türkmen ve Araplar, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine çalındığını belirtmiş ve oyların elle yeniden sayılmasını istemişti.

Tartışmalar üzerine oylar yeniden elle sayılsa da yarışı kazanan partilerin sıralamasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, 13 kentte elle yapılan sayımla elektronik ortamdaki sayım sonuçlarının aynı olduğunu bildirmişti.

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