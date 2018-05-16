Kerkük'teki Türkmenlerin seçim protestosu dördüncü gününde

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, genel seçimlere "hile karıştırıldığı" iddiasıyla 4 gün önce başlattıkları gösterilere bugün de devam etti.

Kentteki valilik binası önünde toplanan kalabalık, sadece Kerkük değil Irak'ta Türkmenlerin yaşadıkları tüm bölgelerde seçimlere hile karıştırıldığını belirterek bu hukuksuzluğun giderilmesini istedi.

AA muhabirine konuşan protestocular, Türkmen oylarının çalınması karşısında sessiz kalmayacaklarını sonuna kadar haklarını arayacaklarını ifade etti.

Cafer Hüseyin isimli Kerküklü, "Sadece biz tek bir aileden 11 kişi oy verdik. Ama sonuçlar gösteriyor ki oylarımız çalındı." dedi.

Gösterilere katılmak için Kerkük'ün Tazehurmatu kasabasından geldiğini söyleyen Hüseyin, "Seçimlerde hile yaparak Türkmenleri yok etmeye çalışıyorlar. Bu durum karşısında asla susmayacağız, gösterilerimizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu.

Eşret Zeynelabidin isimli bir diğer Kerküklü de Türkmenlerin haklarını almak için burada olduğunu dile getirdi.

Zeynelabidin, ''Seçimlerde hile yaparak Kerkük'te Türkmen varlığını yok etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Oylarımıza ve haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız.'' diye konuştu.