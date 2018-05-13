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Kerkük'teki Türkmenlerin seçim protestosu genişliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

Kerkük'teki Türkmenlerin seçim protestosu genişliyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla dün akşam saatlerinde başlattıkları gösterilere bugün Araplar da destek verdi.

Kerkük seçim bürosu önünde düzenlenen gösteriye, Türkmenlerin yanı sıra Araplar da katıldı.

AA muhabirine konuşan Ali Berberoğlu isimli Kerküklü, ''Türkmenlerin başlattığı bu protestoya Araplar ve hatta Kürtlerin bir kısmı da katılıyor. Hep birlikte bu şaibeli seçimi protesto ediyoruz.'' dedi.

Kentteki bazı siyasi partilere halkın oyunu çalmayı yakıştıramadıklarını söyleyen Berberoğlu, ''Seçim pusulalarının otomatik olarak değil normal şekilde yani elle sayılmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu gösteriler durmayacaktır.'' diye konuştu.

Öte yandan Murat Ahmet isimli Kerküklü de hile karıştırılan bir seçimin sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahmet, ''Kerkük'ün bir kez daha tek taraflı bir yönetimin altına girmesine izin vermeyeceğiz. Gösterilerimizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, ülkede dün yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler düzenlemişti.

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