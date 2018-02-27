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Kerkük'ün güneyinde 2 DEAŞ militanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 02:14 | Son Güncelleme

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 DEAŞ militanının öldürüldüğü açıklandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesinin Elbu-Hamdan bölgesinde güvenlik güçleri ile DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada 2 militanının öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ta Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede DEAŞ'a bağlı çok sayıda "uyuyan hücre" olduğuna ilişkin istihbarat alan güvenlik güçlerinin Kerkük'ün güneyinde Elbu-Hamdan'a bağlı En-Necatiye köyü yakınında arama tarama faaliyeti başlattığını söyledi.

Teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktığını duyuran Saadi, olayda 2 DEAŞ militanının öldürüldüğünü ifade etti.

Saadi, Havice ilçesine bağlı bazı kırsal yerlerde örgüte ait hala çok sayıda uyuyan hücre olduğunun tahmin edildiğini sözlerine ekledi.

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DEAŞ Havice Kerkük

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