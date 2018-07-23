Kerm Ebu Salim Sınırı'nın kapatılması Gazze ekonomisini vurdu

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i kapatma kararının, "sanayi ve ticaret sektörünü" tehdit ettiği ve Gazze'deki fabrikaların üretimini yüzde 60 azalttığı belirtildi.

Gazze'deki "Ablukayla Mücadele Halk Komitesi Başkanı" Cemal el-Hudari, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail yönetiminin, yaklaşık iki hafta önce aldığı Kerm Ebu Salim'i kısmi olarak kapatma kararı, sanayi ve ticaret sektörünün kademeli olarak çökmesine neden oluyor." dedi.

İsrail'in Gazze'yi "boğma" planının, sanayi ve ticaret sektörleri aracılığıyla öncelikli olarak ekonomiyi hedef aldığına işaret eden Hudari, yaklaşık bin çeşit malzemenin sınır kapısından geçişinin engellendiğini söyledi.

Hudari, sınır kapısının kapalı tutulduğu her bir günün, ekonomiyi tehlikeye ve çöküşe doğru yaklaştırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çeşitli endüstriler için gerekli olan hammaddelerin yüzde 100'ünün tedarik edilmesine izin verilmiyor. Sınır kapısının kapatılmasının ardından iki hafta içerisinde ham madde yetersizliği dolayısıyla Gazze'deki fabrikalarda üretim yüzde 60 oranında azaldı. Bu da sanayi sektörünün aşamalı olarak çöküşü demektir."