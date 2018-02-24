Kermeste toplanan yardımlar Bangladeş ve Kenyalılara hayat oldu

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından hayırseverlerin de desteği ile Bangladeş ve Kenya için yardım kermesi düzenlendi. Cam eşyadan, yöresel yemeklere kadar çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermesten elde edilen gelirler, su sıkıntısı yaşanan Bangladeş ve Kenyalılara hayat oldu.
Dünyadaki kuraklık nedeniyle susuzluk çeken insanlara yardım etmek amacıyla Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından hayırseverlerin de desteği ile “Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat” projesi hayata geçirildi. İlçe sakinleri ve hayırseverlerin de destek verdiği proje kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde açılan kermeste kıyafet, cam eşya, yöresel yemekler ve el işi ürünler satışa sunuldu.
İki hafta süren ve yoğun ilgi gören kermeste satılan malzemelerden 17 bin TL gelir elde edildi. Toplanan para belirlenen bölgelerde su kuyuları açmaları için Sadakataşı Derneği’ne teslim edildi. Dernek yetkililerinin 9 ay süren çalışmaları neticesinde Bangladeş ve Kenya’da birer su kuyusu açıldı.
Daha önce de birçok bölgede su kuyusu açtıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Dünyanın birçok yerinde su sıkıntısı yaşanıyor. Biz de ecdadımızdan aldığımız sorumlulukla insanlık adına buralara yardım eli uzatıyoruz. Hizmete sunduğumuz kuyular sayesinde binlerce insan susuzluktan kurtuldu” dedi.
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