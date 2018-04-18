HABER

Keşan Belediyesinin gönderdiği kitaplar Kızıltepe’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Edirne Keşan Belediyesi tarafından talepte bulunulması üzerine başlattığı kitap kampanyasında toplanan kitaplar Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokuluna ulaştı.Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü 307 adet hikaye kitabı, 42 adet roman, 18 adet bilgi amaçlı kitap, 4 adet ansiklopedi, 4 adet atlas, 6 adet sözlük olmak üzere toplam 381 adet kitabı kolileyerek Mardin Kızıltepe’deki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması için kargoyla Mardin Kızıltepe’ye gönderdi.Okul yetkilileri, Keşan Belediyesi ve Keşan Belediye Başkanı Opr.

Edirne Keşan Belediyesi tarafından talepte bulunulması üzerine başlattığı kitap kampanyasında toplanan kitaplar Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokuluna ulaştı.
Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü 307 adet hikaye kitabı, 42 adet roman, 18 adet bilgi amaçlı kitap, 4 adet ansiklopedi, 4 adet atlas, 6 adet sözlük olmak üzere toplam 381 adet kitabı kolileyerek Mardin Kızıltepe’deki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması için kargoyla Mardin Kızıltepe’ye gönderdi.
Okul yetkilileri, Keşan Belediyesi ve Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ile Keşan halkına, eğitime verdikleri katkı ve duyarlılıkları nedeniyle öğrencileri adına teşekkür etti.

ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Uçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar varUçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

AK Parti seçim hazırlıklarına başladı! Tüm milletvekilleri Erdoğan'la buluşacak

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Son dakika: OHAL 7. kez uzatıldı

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Doğu Perinçek'ten tartışma yaratacak erken seçim açıklaması: Bu bir darbe girişimi

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Erken seçim kararı gündeme bomba gibi düştü! Peki yeni sistem nasıl işleyecek?

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.