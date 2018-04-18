Keşan Belediyesinin gönderdiği kitaplar Kızıltepe’ye ulaştı

Edirne Keşan Belediyesi tarafından talepte bulunulması üzerine başlattığı kitap kampanyasında toplanan kitaplar Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokuluna ulaştı.
Keşan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü 307 adet hikaye kitabı, 42 adet roman, 18 adet bilgi amaçlı kitap, 4 adet ansiklopedi, 4 adet atlas, 6 adet sözlük olmak üzere toplam 381 adet kitabı kolileyerek Mardin Kızıltepe’deki öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatlarına katkı sağlaması için kargoyla Mardin Kızıltepe’ye gönderdi.
Okul yetkilileri, Keşan Belediyesi ve Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan ile Keşan halkına, eğitime verdikleri katkı ve duyarlılıkları nedeniyle öğrencileri adına teşekkür etti.
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