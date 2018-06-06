Keşan'da barınakta 7 yavru köpek telef olmuş halde bulundu

EDİRNE (AA) - Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) tarafından kurulan "Can evi" barınağında, 7 yavru köpek telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki barınaktaki yetkililer yetişkin köpeklerin bakıldığı bölüme kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tel örgülerin üzerinden 9 yavru köpek atıldığını gördü.

Tel örgülerden içeri giren dernek üyeleri yavru köpeklerden 7'sinin öldüğünü görürken, 2 köpeği ise tedavi edilmek için ayrı bir bölüme koydu. Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri de incelemede bulundu.

Ölen yavru köpekler, Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere hayvan barınma evine götürüldü. Olaydan haberdar olarak barınağa gelen hayvan severler de duruma tepki gösterdi.

KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay da barınaktaki 3 yavru köpeğin öldürüldüğünü söyledi.

Barınakta büyük köpeklerin olduğu kısma yavru köpekler atıldığını anlatan Cebeci, şunları kaydetti: