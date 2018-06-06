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Keşan'da barınakta 7 yavru köpek telef olmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

Keşan'da barınakta 7 yavru köpek telef olmuş halde bulundu

EDİRNE (AA) - Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) tarafından kurulan "Can evi" barınağında, 7 yavru köpek telef olmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'ndeki barınaktaki yetkililer yetişkin köpeklerin bakıldığı bölüme kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tel örgülerin üzerinden 9 yavru köpek atıldığını gördü.

Tel örgülerden içeri giren dernek üyeleri yavru köpeklerden 7'sinin öldüğünü görürken, 2 köpeği ise tedavi edilmek için ayrı bir bölüme koydu. Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri de incelemede bulundu.

Ölen yavru köpekler, Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere hayvan barınma evine götürüldü. Olaydan haberdar olarak barınağa gelen hayvan severler de duruma tepki gösterdi.

KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay da barınaktaki 3 yavru köpeğin öldürüldüğünü söyledi.

Barınakta büyük köpeklerin olduğu kısma yavru köpekler atıldığını anlatan Cebeci, şunları kaydetti:

"Bu köpeklerin ölü olarak mı atıldığı, yoksa büyük köpekler tarafından mı boğulduğunu bilmiyoruz. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine bakacağız. Köpekler belediyeden gelen ekipler tarafından otopsi için götürüldü. Bu olay ikinci defa oluyor. Kasıtlı yapılan bir şey mi var anlam veremedik. Gereken neyse yapılacak ama çok üzgünüz. Mübarek günde olacak iş değil. Köpekler, barınaklara getirilip, gelişigüzel tel örgülerin üzerinden atılmamalı. Eğer bakamıyorsanız ve buraya getirecekseniz telefon numaralarımız var. Bizi arayın, biz teslim alalım, gereken yere koyalım. Bu yapılanı kınıyorum. Biz el birliği içerisinde yemesi, içmesi, temizliği için çalışıyoruz. Tedavi ettiriyoruz, kısırlaştırıyoruz. Yeri geldiğinde cebimizden para veriyoruz. Buraya 24 saat birini bırakamayız. Buna maddi olarak gücümüz yetmez."

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Anahtar Kelimeler:
barınak can evi havnasever köpek

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