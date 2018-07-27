Keşan’da şiddetli yağmur

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. İspat Cami Mahallesi'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önünden geçen Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümünü su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, vatandaşları ev ve işyerlerine olası su baskınlarına karşı uyardı.
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