Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.Ç, kızı N.C. ve erkek arkadaşı S.D'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı iddia edilen İspat Cami Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 151 gram skunk, 6,37 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi, N.C. ve S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkartıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

