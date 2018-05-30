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Kesin aday listeleri Resmi Gazete'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimine yönelik milletvekili kesin aday listelerinin Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik." dedi.

Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Güven, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik. Adayların ülkemize, siyasi partilerimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Seçim İttifakı Yasası'na ilişkin iptal isteminin yarın Anayasa Mahkemesinde görüşüleceği hatırlatılarak, "İptal kararı çıkarsa ne olur?" şeklindeki soru üzerine de Güven, "Bilemiyorum, yarını bekleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

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