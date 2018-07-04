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Kesin seçim sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

YSK'nin kesin seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy ile yüzde 52,59 oranına ulaştı - Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce yüzde 30,64, Meral Akşener yüzde 7,29, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı - Kesin seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "13'üncü Cumhurbaşkanı" seçildiğine ilişkin mazbata, bugün TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy aldığını ve yüzde 52,59 oy oranına ulaştığını bildirdi.

Güven, YSK'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Seçim akşamı sandık bazlı sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştıklarını belirten Sadi Güven, şu andan itibaren bütün vatandaşların ıslak imzalı tutanakların ve sayım döküm cetvellerinin taranmış halini YSK'nin internet sitesinden görebileceklerini bildirdi.

Güven, daha sonra seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yurt içi seçim çevrelerinden gelen il birleştirme tutanaklarına ve Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı sandık sonuçlarıyla gümrük kapılarından gelen sandık sonuçları uyarınca düzenlenen birleştirme tutanaklarına göre yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları dahil cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçiminde 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin, 51 milyon 197 bin 959'u oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 627'si geçerli, 1 milyon 129 bin 332'si geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı seçimine katılım yüzde 86,24 olarak gerçekleşti.

Seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oyla yüzde 52,59 oranına ulaştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 321 oy alarak yüzde 30,64 oy oranına erişti.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794 oyla yüzde 8,40, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 30 oyla 7,29, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704 oyla 0,89, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 98 bin 955 oyla yüzde 0,20 oranını elde etti.

Milletvekili genel seçiminde ise 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 189 bin 444'ü sandığa gitti. Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayılırken, katılım yüzde 86,22 olarak gerçekleşti.

Buna göre, AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı.

Sadi Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13'üncü Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edileceğini de söyledi.

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