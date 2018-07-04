Kesin seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında toplam 51 milyon 197 bin 959 seçmen oy kullandı. Oyların 50 milyon 68 bin 627'si geçerli, 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı yüzde 86,24 olarak belirlendi.
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 14 milyon 951 bin 788, yurt dışında 328 bin 934, gümrüklerde 59 bin 599 oy alarak toplam 15 milyon 340 bin 321 (yüzde 30,64) oya ulaştı.
Meral Akşener yurt içinde 3 milyon 603 bin 858, yurt dışında 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 3 milyon 649 bin 30 (yüzde 7,29); Selahattin Demirtaş yurt içinde 4 milyon 39 bin 390, yurt dışında 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 4 milyon 205 bin 794 (yüzde 8,40); Temel Karamollaoğlu yurt içinde 434 bin 882, yurt dışında 7 bin 730, gümrüklerde bin 92 olmak üzere 443 bin 704 (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek yurt içinde 95 bin 928, yurt dışında 2 bin 573, gümrüklerde 454 olmak üzere 98 bin 955 (yüzde 0,20) oya ulaştı.
- Milletvekili genel seçimi sonuçları
Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444'ü oy kullandı. Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yüzde 86,22 oldu.
Sonuçlara göre, AK Parti toplam 21 milyon 338 bin 693 (yüzde 42,56) oyla parlamentoda 295 sandalye kazandı.
CHP 11 milyon 354 bin 190 (yüzde 22,65) oyla 146, MHP 5 milyon 565 bin 331 (yüzde 11,10) oyla 49, HDP 5 milyon 867 bin 302 (yüzde 11,70) oyla 67, İYİ Parti 4 milyon 993 bin 479 (yüzde 9,96) oyla 43 milletvekili çıkardı.
Saadet Partisi 672 bin 139 (yüzde 1,34), HÜDA PAR 155 bin 539 (yüzde 0,31), Vatan Partisi 114 bin 872 (yüzde 0,23) oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.
Türkiye genelinde toplam 75 bin 630 oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.
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