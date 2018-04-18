Kesintisiz su için 15 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak için 15 milyon 400 bin TL yatırım yaparak yeni terfi istasyonlarından elektrik panolarına kadar altyapı sistemlerini yeniledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların kesintisiz içme suyu tüketmeleri ve arızalardan kaynaklı su kesintilerine son vermek için 15 milyon 400 bin TL yatırım yaptı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde içme suyu depolarının elektrik panoları, sondajlar, yeni tesislerin inşası, trafolar ve hidrofor tesisleri gibi birçok alanda yatırımlar gerçekleştirildi.

Arızalardan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi

Elektriksel arızalardan kaynaklı olarak vatandaşlara içme suyu temin edilen depolarda 560 adet elektrik panosunu yenileyen MASKİ, 40 adet yüksek gerilim ve 187 adet trafonun da bakım onarımını gerçekleştirdi. Depolardaki elektrik kesintileri kapsamında 24 adet jeneratör ve akşam şartlarında tamirata olanak sağlayan 17 adet ışık kulesi MASKİ bünyesine kazandırıldı.