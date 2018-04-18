Kesintisiz su için 15 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak için 15 milyon 400 bin TL yatırım yaparak yeni terfi istasyonlarından elektrik panolarına kadar altyapı sistemlerini yeniledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların kesintisiz içme suyu tüketmeleri ve arızalardan kaynaklı su kesintilerine son vermek için 15 milyon 400 bin TL yatırım yaptı. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde içme suyu depolarının elektrik panoları, sondajlar, yeni tesislerin inşası, trafolar ve hidrofor tesisleri gibi birçok alanda yatırımlar gerçekleştirildi.
Arızalardan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi
Elektriksel arızalardan kaynaklı olarak vatandaşlara içme suyu temin edilen depolarda 560 adet elektrik panosunu yenileyen MASKİ, 40 adet yüksek gerilim ve 187 adet trafonun da bakım onarımını gerçekleştirdi. Depolardaki elektrik kesintileri kapsamında 24 adet jeneratör ve akşam şartlarında tamirata olanak sağlayan 17 adet ışık kulesi MASKİ bünyesine kazandırıldı.
MASKİ, 2014 yılından bu yana 279 adet yeni sondajın bağlantısını gerçekleştirerek vatandaşlara yeterli ve kaliteli içme suyu temin etti. Yeni açılan içme suyu ve mevcut sondajlarda 107 kilometre kablo ve 52 kilometre kolon borusu kullanıldı. Mevcut sondajların günümüz teknolojisine uygun hale getirilmesi amacıyla 670 adet dalgıç motopomp, 1.290 adet dalgıç motor ve 470 adet dalgıç kademe ile birlikte 630 sondajda vana, çekvalf ve flanş gibi sistemler yenilendi. MASKİ, bununla birlikte 86 tesiste 110 adet yata ve düşey milli motopomp yedeklemesi ve yenilemesi gerçekleştirdi.
Yeni içme suyu tesisleri ve hidrofor sistemleri
Soma, Alaşehir ve Kula ilçe merkezlerine su temini sağlamak için yeni tesislerin yapımını da gerçekleştiren MASKİ, Manisa merkeze içme suyu sağlayan Akpınar İçme Suyu Tesisi’nin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hücre sistemini yeniledi. MASKİ, ayrıca vatandaşların su basınç sorunlarını da çözmek amacıyla 37 adet hidrofor tesisinin yapımını ve yenilemesi yapıldı.
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması
Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum