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‘Keşke’ parçasının lansman gecesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 08:48 | Son Güncelleme

Nuri Savruk’un yeni single parçası ’Keşke’ özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı.Yeni single parçası olan Keşke’yi tanıtan Nuri Savruk, konser ile elde edilen geliri Erciyes Organ Bağışı Vakfına bağışlayacağını söyledi.

‘Keşke’ parçasının lansman gecesi yapıldı

Nuri Savruk’un yeni single parçası ’Keşke’ özel bir alışveriş merkezinde düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı.
Yeni single parçası olan Keşke’yi tanıtan Nuri Savruk, konser ile elde edilen geliri Erciyes Organ Bağışı Vakfına bağışlayacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nuri Savruk, üç iş adamı olarak müzik yapmaya başladıklarını ve bu şehir içerisinde yapılabilecek olan en iyi müzikal şarkıyı ortaya çıkardıklarını belirterek: “Üç iş adamı olarak müzik yapmaya başladık. İkinci single çıkaracak duruma da gelmiş bulunuyoruz. Erciyes’te yaptığımız ‘Keşke’ single parçasını piyasaya sürmüş bulunuyoruz. Bunun ile alakalı geçmiş olduğumuz süreçte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Nuri Savruk burada toplanmalarının amaçlarının bir tanesinin de organ bağışına dikkat çekmek olduğunu vurguladı. Güçlerinin yettiğince bu vakfa destek olacaklarını ve gelen misafirlerle de bunu başarabileceklerini belirten Nuri Savruk: “ Bu şehirde yapılabilecek, yapılmışlar içerisinde en iyi müzikal şarkıyı ortaya çıkardık. Bugün akşam burada bulunma sebebimiz Kayseri Erciyes Organ Bağışı Vakfı için de bir kampanya düzenlemekti. Amacımız dikkati organ bağışına çekmek hem de oraya gücümüz yettiğince destek olabilmektir. Bunu inşallah davetlilerimiz ile birlikte başarabileceğiz. Biraz geciktik çünkü ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durum ve savaş hali bizi biraz yavaşlattı. Afrin’in de ele geçirilmesi ile bizlerde rahatladık. Bizler ülkemiz ile mutlu olduk. Kayseri’de bugüne kadar biz stüdyo, yazım, çizim, müzik bütün aşamaları Kayseri’de tamamlanan ilk single çalışmasını yaparak bunun mutluluğunu yaşadık. Hayalimiz bu şehirde bunu yapan ilk insanlar olarak birilerinin bize dinlemesidir. Bu bizleri çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından pasta kesimi ile gece verilen konser ile devam etti.

‘Keşke’ parçasının lansman gecesi yapıldı

‘Keşke’ parçasının lansman gecesi yapıldı

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