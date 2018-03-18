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Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

Aydın’ın Kuyucak İlçesi Pamukören Mahallesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere yoğun katılım oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen keşkek hayrına katılan binlerce kişi şehitler için dua etti.
Kuyucak Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla Pamukören Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nde 20 bin kişilik keşkek hayrı düzenledi. 25 yıldır yapılmakta olan ancak 18 yıldır geleneksel hale getirilen keşkek hayrına, çevre il ve ilçelerden vatandalar yoğun ilgi gösterdi. Keşkek hayrına her yıl katılan Mehter Takımı, çaldığı Hücum Marşı ve marşlar eşliğindeki gösterileri ile hem Çanakkale Savaşı’nı canlandırdı hem de tarihi esintileri vatandaşlara sundu.
Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün ev sahipliğini yaptığı keşkek hayrı yoğun ilgi gördü. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma programı çerçevesinde keşkek hayrını gerçekleştirdiklerini belirten Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “18 yıldan beri devam eden bu mevlitli keşkek hayrımızı bir kez daha gerçekleştirdik. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar bu vatanı bizlere emanet ettiler. Onlar şehadete eriştiler. Onların nezdinde bugün Afrin’de şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizin de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu milli bir ruhtur. Vatanımızın her karış toprağı için mücadele veren askerlerimizin nasıl arkasında olduğumuzun bir göstergesidir. Ve halkımız bunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

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Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
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Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
3 / 7

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
4 / 7

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
5 / 7

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
6 / 7

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
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Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti

Keşkek hayrında buluşan binlerce kişi şehitler için dua etti
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