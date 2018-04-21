HABER

Keskin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 01:28 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin mesajında, “Tutsaklığı kabullenmeyen, ulusunun onurunu ve özgürlüğünü korumak için harekete geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’da yaktığı bağımsızlık ışığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlattı.

Keskin’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin mesajında, “Tutsaklığı kabullenmeyen, ulusunun onurunu ve özgürlüğünü korumak için harekete geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’da yaktığı bağımsızlık ışığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla tüm yurdu aydınlattı. TBMM’nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, aynı zamanda milletçe birlik olarak azimle ve inançla yürünen bir yolda kazanılan zaferin en güzel örneğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, milletimiz ve ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan dünyaya bırakılan en anlamlı barış mesajıdır. Bugün dahi birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içinde olan milletlerin çocukları gelecekte barışı inşa eden nesiller olacaktır. Gelecek ancak bugünün çocuklarının gözlerinden yansıyan ışıkla aydınlanabilir. Çocuklarının hedeflerini yükselten milletlerin geleceği daha parlak olacaktır. Kahraman bir milletin torunları olan çocuklarımızı sahip olduğumuz milli değerlerin bilinciyle yetiştirmek, ülkemizin geleceğine yapacağımız en büyük yatırım olacaktır. Çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Yaptığımız ve yürüttüğümüz her çalışma ile yarınımızın çocuklarının geleceğe umutla bakmaları için gayretle çalışmalarımız devam etmektedir. AK Parti hükümetleri olarak yaptığımız çalışmalarla gelecek nesillere daha demokratik ve daha gelişmiş bir Türkiye bırakmak için hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi amacıyla AK Parti Teşkilatları olarak milletimizin ve bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan derbi yorumu: Allah-u alem alkoliktir

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı saniye saniye kamerada

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Ardahan'da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemi! Otomobilin motoruna dana sokmaya çalıştılar!

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

Hatay'da 'Kırmızı Bülten'le aranan Rus yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.