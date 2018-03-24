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KESK'ten OHAL eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Kamu Emekcileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL'e oturma eylemi ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Davut CAN İZMİR, (DHA) Kamu Emekcileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL'e oturma eylemi ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi. KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, 1.5 yılı aşkın süredir devam eden OHAL sürecini ve uygulamalarını protesto etmek amacıyla İzmir'in Konak Meydanı'nda toplandı. 'İşimizi geri istiyoruz' ve 'Teslim olmayacağız' yazılı pankartlar tutarak, Direne Direne kazanacağız, Susma sustukça sıra sana gelecek sloganları atan grup, 10 dakikalık oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminim ardından basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, iktidarın yaşamın her alanını kayyumlarla idare etmek istediğini öne sürerek, En üstte tek adam ve tek adama bağlı kayyumlar, tüm kurumları idare etsin istiyorlar. MESAM'ın başına bile yandaş ve yağdaşları kayyum olarak atadılar. Dil, kültür, inanç, siyaset derken sanat alanını da tek tipleştirmek istiyorlar dedi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun siyasi iktidara noterlik yapmak ve hukuki süreci yıllara yaymak amacıyla kurulduğunu iddia eden Kılıç, Buradan muhalif tüm kesimlere birlikte mücadele etme dışında karanlığı yırtma şansımızın olmadığını hatırlatmak istiyoruz dedi. Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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