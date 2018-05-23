HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Keşmir sınırında çatışma: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Pakistan ile Hindistan askerleri arasındaki çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı

Pakistan ile Hint askerleri arasında Keşmir sınırında devam eden çatışmalarda 6 sivil, 1 asker yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint askerleri ile devam eden çatışmalar iki gündür daha yoğun sürüyor.

Keşmir sınırında bugünkü çatışmalar nedeniyle 6 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle son 6 günde toplam 16 kişi öldü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.

Keşmir'in yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: ÇekileceğizABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz
Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesindeAf vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Keşmir

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs - Milli Piyango Şans Topu 884. hafta sonuçları sorgula!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlıyor

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Edirne'de 7 yaşındaki çocuk uyuşturucu krizine girdi! Ailenin doktora söyledikleri şoke etti!

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.