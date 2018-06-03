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Keşmir sınırında çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

Çatışmada 2 Hint milis öldü, 8 sivil yaralandı

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir eyaleti ile Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesini ayıran sınırda iki ülke güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 Hint milisin öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Hint sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ordusunun ihtilaflı sınır bölgesindeki 10'dan fazla Hint ileri karakolunu top ateşine tuttuğu saldırıda 2 milis gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve 8 sivilin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada Pakistan tarafının 2003 yılında imzalanan ateşkesin koşullarını açıkça ihlal ettiği ve Hint güçlerinin saldırıya karşılık vereceği kaydedildi.

Pakistan olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Taraflar geçen hafta sınır hattında karşılıklı provokasyonlardan kaçınılması ve ateşkes koşullarına bağlı kalınması konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında sınır bölgesinde gerilimlerin azaltılması için acil durum hatlarının devreye sokulması, doğan anlaşmazlıkların çözümü için sınırdaki birliklerin komutanları arasında toplantılar düzenlenmesi öngörülmüştü.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan ile birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa girdi.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i de Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet.

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Anahtar Kelimeler:
Azad Keşmir Cammu Keşmir Hindistan Pakistan sınır çatışmaları

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