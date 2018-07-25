Keşmir'de 2 direnişçi öldürüldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint askerleri 2 direnişçiyi öldürdü.

Polis, Anantnag'da kordon altına alınan bir semtte evler arandığı sırada askerlerle direnişçiler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Polis, çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü kaydetti.

Yöre halkı, bölgede sivillere ait bir evin patlayıcılarla havaya uçurulduğunu söyledi.

Olayın ardından protestoların önlenmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yasağa uymayan göstericiler Keşmir'in çeşitli kesimlerinde eylem yaptı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.