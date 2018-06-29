Keşmir'de 3 direnişçi ve bir sivil öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde ordu ve polis güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.
Yetkililer, Pulwama kentinde cuma namazından sonra düzenlenen operasyonda 3 direnişçinin öldürüldüğünü, güvenlik güçlerini protesto eden sivillere açılan ateşte 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin yaşamını yitirdiğini, en az 10 sivilin yaralandığını açıkladı.
Bölge emniyet müdürü Shesh Paul Vaid, operasyonun ardından Twitter hesabında, güvenlik güçlerinin "iyi iş çıkardığı" paylaşımını yaptı.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
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