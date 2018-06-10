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Keşmir'de 6 direnişçi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Keşmir'de 6 direnişçi öldürüldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan ordusundan Albay Rajesh Kalia, bu sabah Cammu Keşmir'e geçen direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldürüldüğünü açıkladı.

Askerlerin, çatışmanın çıktığı Keran bölgesinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Pakistan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947'de Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir Pakistan

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