Keşmir'de 6 direnişçi öldürüldü

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi.
Hindistan ordusundan Albay Rajesh Kalia, bu sabah Cammu Keşmir'e geçen direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 direnişçinin öldürüldüğünü açıkladı.
Askerlerin, çatışmanın çıktığı Keran bölgesinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.
Pakistan ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
- Keşmir sorunu
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.
Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947'de Keşmir yüzünden yaşandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.
Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.
Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.
Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.
Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu
Tarihi anlar! Kim Jong-un uçağı iniş yaptı
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim
CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum