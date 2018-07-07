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Keşmir'de askerler göstericilere ateş açtı: 3 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 18:44 | Son Güncelleme

Keşmir'de askerler göstericilere ateş açtı: 3 sivil öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askerlerin göstericilere ateş açması sonucu 3 sivil öldü.

Polis, Keşmir'in güneyinde Kulgam'da devriye gezen askerlerin, taş atan göstericileri dağıtmaya çalışırken 3 sivilin öldüğünü, 5'inin yaralandığını açıkladı.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı, hayatını kaybeden sivillerin kimliklerini Andlib Can (16), İrşad Ahmed (20) ve Şabir Ahmed (22) olarak açıkladı.

Konferansın Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, Twitter hesabında olayı kınayarak, "Sizinle aynı görüşte olmayanları katletmek namertliktir. Keşmirliler, Hindistan baskısına boyun eğmeyi reddediyor." paylaşımını yaptı.

Genç göstericilerin öldürülmesinin ardından Anantnag, Kulgam, Shopian ve Pulwama'da internet servisi kesildi.

Bu arada Cammu-Keşmir'de dün bağımsızlık yanlısı Dukhtaran-e-Millat grubunun liderlerinden Asiye Andrabi'nin, Hindistan Ulusal Soruşturma Dairesi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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3 sivil öldü Cammu Keşmir Hindistan

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