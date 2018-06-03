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Keşmir'de ateşkes bozuldu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:46 | Son Güncelleme

Pakistan ve Hindistan askerleri arasında çıkan çatışmada 8 sivil de yaralandı

SRİNAGAR (AA) - Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında 4 gün önce imzalanan ateşkesten sonra ilk defa sınırda askerler arasında çatışma çıktı.

İki ülke askerinin karşılıklı ateş açması sonucu 2 Hint askerinin öldüğü, 8 Hintli sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Bugün yaşanan çatışmayla son 4 gündür devam eden ateşkes de bozulmuş oldu.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir'i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın ve yüzde 20'si de Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta olduğu tek eyalet durumunda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan Keşmir

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