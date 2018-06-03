Keşmir'de ateşkes bozuldu: 2 ölü

SRİNAGAR (AA) - Pakistan ile Hindistan askerleri arasında Keşmir kontrol hattında çıkan çatışmada, 2 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında 4 gün önce imzalanan ateşkesten sonra ilk defa sınırda askerler arasında çatışma çıktı.

İki ülke askerinin karşılıklı ateş açması sonucu 2 Hint askerinin öldüğü, 8 Hintli sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Bugün yaşanan çatışmayla son 4 gündür devam eden ateşkes de bozulmuş oldu.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i, Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947'de Hindistan ile birleşmesine karar verdi.

Müslüman Keşmir halkı, Hindistan ile birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit (halk oylaması) yapılmasını öngördü.