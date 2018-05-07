Keşmir'de katledilen küçük kızın davası Keşmir dışında görülecek

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlara mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

Kararda, davanın görülmesine 9 Temmuz'da Pathankot kentinde bir mahkemede yeniden başlanacağı ve duruşmaların her gün yapılacağı ifade edildi.

BBC'nin haberine göre, Kathua'da 10 Ocak'ta kaybolan ve 17 Ocak'ta cesedi bulunan 8 yaşındaki Asifa Bano'nun babasının, ailesi ve avukatlarının tehdit edildiğini belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmasının ardından mahkeme, 8 kişinin yargılanmasına Pencap eyaletinde devam edilmesine hükmetti.

Müslüman kız çocuğunun katil zanlılarının yargılanmasına geçen ayın ortasında başlanmıştı. Zanlılar ilk duruşmada haklarındaki iddiaları reddetmişti.

Duruşma öncesinde Asifa'nın ailesini temsil eden avukat Deepika Singh, davayı kabul ettiği için tecavüz ve ölüm tehditleri aldığını belirterek güvenlik tehdidi nedeniyle davanın eyalet dışında görülmesini talep etmişti.

Asifa'nın babası da davanın komşu Çandigar eyaletinde görülmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Adil yargılama çağrısında bulunan Yüksek Mahkeme de bu konuda en ufak bir eksiklik ihtimali bulunması halinde dahi davanın Kathua yerine başka bir bölgede görüleceğini belirtmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) iki eyalet bakanının, suçlanan Hinduları korumak üzere düzenlenen gösteriye katılması tepkiye yol açmış, bakanlar istifa etmek zorunda kalmıştı.

Vahşi cinayetin, Müslüman Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.

