HABER

Keşmir'de katledilen küçük kızın davası Keşmir dışında görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Keşmir'de katledilen küçük kızın davası Keşmir dışında görülecek

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde, günlerce tecavüze uğradıktan sonra cesedi ormanda bulunan küçük kıza ilişkin davanın bölge dışında görülmesine karar verdi.

BBC'nin haberine göre, Kathua'da 10 Ocak'ta kaybolan ve 17 Ocak'ta cesedi bulunan 8 yaşındaki Asifa Bano'nun babasının, ailesi ve avukatlarının tehdit edildiğini belirterek Yüksek Mahkemeye başvurmasının ardından mahkeme, 8 kişinin yargılanmasına Pencap eyaletinde devam edilmesine hükmetti.

Kararda, davanın görülmesine 9 Temmuz'da Pathankot kentinde bir mahkemede yeniden başlanacağı ve duruşmaların her gün yapılacağı ifade edildi.

Cammu Keşmir'e bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlara mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.

Kız çocuğuna işkence sırasında bilincinin kapalı kalması için sakinleştirici verildiği, bacaklarının kırıldığı, boğularak öldürüldükten sonra kafasına taşla vurulduğu polis tutanaklarında yer almıştı.

Müslüman kız çocuğunun katil zanlılarının yargılanmasına geçen ayın ortasında başlanmıştı. Zanlılar ilk duruşmada haklarındaki iddiaları reddetmişti.

Duruşma öncesinde Asifa'nın ailesini temsil eden avukat Deepika Singh, davayı kabul ettiği için tecavüz ve ölüm tehditleri aldığını belirterek güvenlik tehdidi nedeniyle davanın eyalet dışında görülmesini talep etmişti.

Asifa'nın babası da davanın komşu Çandigar eyaletinde görülmesi için mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Adil yargılama çağrısında bulunan Yüksek Mahkeme de bu konuda en ufak bir eksiklik ihtimali bulunması halinde dahi davanın Kathua yerine başka bir bölgede görüleceğini belirtmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) iki eyalet bakanının, suçlanan Hinduları korumak üzere düzenlenen gösteriye katılması tepkiye yol açmış, bakanlar istifa etmek zorunda kalmıştı.

Vahşi cinayetin, Müslüman Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.

Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!Meteoroloji uzmanından Ankara'da yeni sel uyarısı!
Bu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafındanBu sözler olay oldu: Politik uzay-zaman bükülmüştür, Tayyip Erdoğan tarafından
Vatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısıVatandaşlar akın etmişti! İşte aldıkları imza sayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asifa Bano Cammu Keşmir

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.