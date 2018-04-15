Keşmir'de küçük kızın vahşice katledilmesi

YENİ DELHI (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.
Yeni Delhi, Mumbai ve ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan protestocular, Uttar Pradeş eyaletinde bir milletvekili ile kardeşinin tecavüzüne uğradığını iddia eden ve intihar girişimiyle gündeme gelen 16 yaşındaki genç kız için de adalet talebinde bulundu.
Gösterilere katılanlar her iki olaydaki adaletsizliklere karşı tepkilerini ortaya koymak üzere zincir oluşturarak yürüdü.
Başkent Yeni Delhi'de parlamento binasının olduğu bölgede toplanan 2 bin kadar gösterici, hükümetin kayıtsızlığını eleştiren sloganlar attı.
Yüzlerine "Benim Adıma Olmaz (Not In My Name)" yazılarıyla yüzlerini boyayan, ellerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, suçluların cezalandırılmasını talep etti.
Mumbai'de ise aralarında Bollywood ünlülerin olduğu göstericiler, kentin ünlü sahil yolu Carter Caddesi'nde yürüdü.
- "Bağımsızlık sonrası Hindistan'ın en karanlık saati"
Yerel internet istesi NDTV'de yer alan habere göre üst düzey 49 kamu görevlisince Başbakan Narendra Modi'ye yazılan açık mektupta "8 yaşında bir kızın tecavüz edilerek öldürülmesindeki canavarlık ve barbarlık toplum olarak nasıl bir ahlaksızlığa battığımızın gösteriyor. Bağımsızlık sonrası Hindistan'ın en karanlık saatindeyiz ve hükümetimizin ve siyasi parti liderlerimizin gösterdiği tepki zayıf ve yetersiz." ifadeleri yer aldı.
Cammu Keşmir eyaletine bağlı Kathua'da Müslüman göçer topluluğu Gujjarlar'a mensup bir ailenin 8 yaşındaki kız çocuğunun 10 Ocak'ta aralarında emekli bir kamu görevlisi ve polis memurlarının bulunduğu 8 kişi tarafından kaçırılıp bir Hindu tapınağında bir hafta boyunca tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldüğünün ortaya çıkması ülkeyi derinden sarsmıştı.
Asifa Bano adlı kız çocuğuna işkence sırasında bilincinin kapalı kalması için sakinleştiriciler verildiği, çocuğun bacaklarının kırıldığı, boğularak öldürüldükten sonra kafasına taşla vurulduğu polis tutanaklarında yer almıştı.
İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) iki eyalet bakanının suçlanan Hinduları korumak üzere düzenlenen gösteriye katılması tepkiye yol açmış, bakanlar istifa etmek zorunda kalmıştı.
Vahşi cinayetin Müslüman Gujjarları korkutarak Cammu Keşmir'in Hint nüfusun yoğun olduğu kesiminden uzaklaştırmak amacıyla işlenen bir nefret suçu olduğu öne sürülüyor.
Cinayetin detaylarının ortaya çıkmasından birkaç gün önce Uttar Pradeş eyaletine bağlı Unnao'da yaşanan cinsel istismar vakası, Hindistan'ın gündemindeydi. BJP'li bir milletvekili ve kardeşinin bir yıl önce kendisine tecavüz ettiklerini iddia eden 16 yaşındaki genç kız, Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın konutunun önünde intihar girişiminde bulunmuştu.
Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel şiddet vakaları 2013 yılında yasalaşan sert yaptırımlara rağmen hala yükselişte. Yeni Delhi'de 2012'de bir grup erkeğin tecavüzüne uğrayan genç kızın hayatını kaybetmesi ülke genelinde kitlesel protestolara yol açmıştı.
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