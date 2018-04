Keşmir'de küçük kızın vahşice katledilmesi

YENİ DELHI (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 8 yaşındaki Müslüman kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesi binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Yeni Delhi, Mumbai ve ülkenin birçok kentinde sokaklara çıkan protestocular, Uttar Pradeş eyaletinde bir milletvekili ile kardeşinin tecavüzüne uğradığını iddia eden ve intihar girişimiyle gündeme gelen 16 yaşındaki genç kız için de adalet talebinde bulundu.

Gösterilere katılanlar her iki olaydaki adaletsizliklere karşı tepkilerini ortaya koymak üzere zincir oluşturarak yürüdü.

Başkent Yeni Delhi'de parlamento binasının olduğu bölgede toplanan 2 bin kadar gösterici, hükümetin kayıtsızlığını eleştiren sloganlar attı.

Yüzlerine "Benim Adıma Olmaz (Not In My Name)" yazılarıyla yüzlerini boyayan, ellerinde "Adalet İstiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Mumbai'de ise aralarında Bollywood ünlülerin olduğu göstericiler, kentin ünlü sahil yolu Carter Caddesi'nde yürüdü.

- "Bağımsızlık sonrası Hindistan'ın en karanlık saati"