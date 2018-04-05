Keşmir'de polis ve öğrenciler çatıştı

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde ülke yönetimini protesto eden öğrencilerle polis çatıştı.

Güvenlik güçlerinin, Hindistan yönetimine son verilmesi talebiyle Srinagar'da yürüyüş düzenleyen ve yönetim karşıtı sloganlar atan öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

Bölgenin bazı kesimlerinde öğrencilerin polis ve milis güçlere taşla karşılık verdiği, çatışma çıktığı ve yaralanan öğrenciler olduğu belirtildi.

Yetkililerin öğrenci gösterilerini durdurmak için sınavları ertelediği, okullar ile üniversiteleri kapattığı kaydedildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki kontrol hattında geçen pazar ve pazartesi günleri bağımsızlık yanlısı direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.