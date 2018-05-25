HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Keşmir'de protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 100'den fazla kişi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan olaylarda 100'den fazla kişi yaralandı.

Kashmir Gazette'nin haberine göre, Srinagar'daki Jamia Camisi'nde cuma namazının ardından bir grup, her cuma namazı sonrası cami çevresinde polislerin konuşlandırılmasını protesto etti. Bunun üzerinde Hint polisi, gruba sert şekilde müdahale etti.

Çıkan olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan göstericiler arasında kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyorBekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor
Manisa'da sağanak, yolları göle çevirdiManisa'da sağanak, yolları göle çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keşmir protesto

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Kastamonu'nun Azdavay İlçesi'nde dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Beşiktaş’ta korku dolu anlar! Tekne iskeleye çarptı: 3 yaralı

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye sert tepki: TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Türkiye ve ABD arasında Menbiç için yol haritası belirlendi! Bakanlar 4 Haziran'de ABD'de buluşacak

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

Gökçek ailesine yakın isim, İYİ Parti'de yönetici oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.