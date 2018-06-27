Keşmirlilerden BM önünde protesto

CENEVRE (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletindeki "insan hakları ihlalleri" İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto edildi.

BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydandaki gösteriye, uluslararası insan hakları savunucuları katıldı.

Gösterinin organizatörü uluslararası hukukçu Majid Tramboo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in, devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumuna Keşmir'deki hak ihlallerine yönelik rapor sunduğunu belirtti.

Tramboo, El Hüseyin'in raporda, Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talepte bulunduğunu belirterek, "Bugün bizim bu gösteriyi yapmamızın da tam sebebi bu. Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin, mezalimin ve ortadan kaybolmaların soruşturulması için kesinlikle uluslararası bir komisyon kurulmalı." dedi.

Keşmir'in en büyük sorununun "kendi kaderini tayin etme" olduğunu vurgulayan Tramboo, "Hindistan içinde, Pakistan'a bağlanarak veya bağımsız olarak, temel insan haklarından eşit şekilde yararlanmak istiyoruz. Bizim Pakistan, Hindistan diye sorunumuz yok, sorun bölgedeki halka yapılan zulüm." ifadelerini kullandı.