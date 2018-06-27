Keşmirlilerden BM önünde protesto

CENEVRE (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletindeki "insan hakları ihlalleri" İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto edildi.
BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydandaki gösteriye, uluslararası insan hakları savunucuları katıldı.
Gösterinin organizatörü uluslararası hukukçu Majid Tramboo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in, devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumuna Keşmir'deki hak ihlallerine yönelik rapor sunduğunu belirtti.
Tramboo, El Hüseyin'in raporda, Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talepte bulunduğunu belirterek, "Bugün bizim bu gösteriyi yapmamızın da tam sebebi bu. Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin, mezalimin ve ortadan kaybolmaların soruşturulması için kesinlikle uluslararası bir komisyon kurulmalı." dedi.
Keşmir'in en büyük sorununun "kendi kaderini tayin etme" olduğunu vurgulayan Tramboo, "Hindistan içinde, Pakistan'a bağlanarak veya bağımsız olarak, temel insan haklarından eşit şekilde yararlanmak istiyoruz. Bizim Pakistan, Hindistan diye sorunumuz yok, sorun bölgedeki halka yapılan zulüm." ifadelerini kullandı.
Gösterinin düzenlendiği meydana, "Keşmir BM'nin acil ilgisini bekliyor". "Hindistan'a işgal altındaki Keşmir'de insan haklarına saygılı olması için çağrıda bulunun", "Hindistan'ın işgal ettiği Keşmir'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma istiyoruz" ve "Keşmir insan haklarından mahrum" yazılı pankartlar asıldı.
- Keşmir sorunu
İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.
Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk detaylar
İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler
Bülent Tezcan 'Seçim ikinci tura kaldı' açıklaması neden yaptı? CHP'den dikkat çeken açıklama
Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!
Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!
Şok iddia! 'Kılıçdaroğlu İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edecek'
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum