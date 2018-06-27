HABER

Keşmirlilerden BM önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:32 | Son Güncelleme

Keşmirli insan hakları savunucuları, Cenevre'de Hindistan'ı protesto etti - Uluslararası hukukçu Majid Tramboo: - "Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin, mezalimin ve ortadan kaybolmaların soruşturulması için kesinlikle uluslararası bir komisyon kurulmalı"

CENEVRE (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletindeki "insan hakları ihlalleri" İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto edildi.

BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen Kırık Sandalye Heykeli'nin bulunduğu meydandaki gösteriye, uluslararası insan hakları savunucuları katıldı.

Gösterinin organizatörü uluslararası hukukçu Majid Tramboo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in, devam eden İnsan Hakları Konseyinin 38. oturumuna Keşmir'deki hak ihlallerine yönelik rapor sunduğunu belirtti.

Tramboo, El Hüseyin'in raporda, Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması için uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını talepte bulunduğunu belirterek, "Bugün bizim bu gösteriyi yapmamızın da tam sebebi bu. Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin, mezalimin ve ortadan kaybolmaların soruşturulması için kesinlikle uluslararası bir komisyon kurulmalı." dedi.

Keşmir'in en büyük sorununun "kendi kaderini tayin etme" olduğunu vurgulayan Tramboo, "Hindistan içinde, Pakistan'a bağlanarak veya bağımsız olarak, temel insan haklarından eşit şekilde yararlanmak istiyoruz. Bizim Pakistan, Hindistan diye sorunumuz yok, sorun bölgedeki halka yapılan zulüm." ifadelerini kullandı.

Gösterinin düzenlendiği meydana, "Keşmir BM'nin acil ilgisini bekliyor". "Hindistan'a işgal altındaki Keşmir'de insan haklarına saygılı olması için çağrıda bulunun", "Hindistan'ın işgal ettiği Keşmir'deki toplu mezarlara ilişkin soruşturma istiyoruz" ve "Keşmir insan haklarından mahrum" yazılı pankartlar asıldı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
Uşak'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldıUşak'ın AK Partili milletvekilleri mazbatalarını aldı
AİHM'in 'yaşam hakkı korunamadı' kararı verdiği ölen askerin ailesi Cumhurbaşkanına seslendiAİHM'in 'yaşam hakkı korunamadı' kararı verdiği ölen askerin ailesi Cumhurbaşkanına seslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Cenevre Hindistan isviçre Majid Tramboo

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı

Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

PKK Kandil’de köşeye sıkıştı!

Celalettin Can için tahliye kararı

Celalettin Can için tahliye kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.