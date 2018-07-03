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Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 23:16 | Son Güncelleme

Kestiği ağaç üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Atabeyli köyünde orman işçisi olarak çalışan Ramazan Karol (47), kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Karol, yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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