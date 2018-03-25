RİZE (AA) - Rize'de, kestikleri ağacın altında kalan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükçayır köyünde, Asım (74) ve Salih Kork (27), kestikleri ağacın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Asım ve Salih Kork, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Asım Kork'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.