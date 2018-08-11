"Kevser Irmağı'nın kenarında oğlumla kutluyordur doğum gününü"

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın doğum gününü, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, mezarı başında açtığı pankartla kutladı.
Serkan Karakaya, babası Mustafa ve kız kardeşi Fatma Nur Karakaya (11) ile Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde bulunan eşi ve bebeğinin mezarını ziyaret etti.
Eşinin doğum günü dolayısıyla üzerinde karısının ve bebeğinin fotoğraflarının bulunduğu, "Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim. İyi ki doğdun hatunum" yazılı pankart hazırlatan acılı eş, mezarlıkta hüzünlü anlar yaşadı.
Serkan Karakaya, eşinin bugün 25. doğum günü olduğunu belirterek, "Hayatta olsaydı, şehadete ermemiş olsaydı Yüksekova'da güzel bir sürpriz hazırlamıştım, onu yapacaktım. Şimdi Rabbim ona sürprizlerin en güzelini hazırlamıştır. Eminim, Kevser Irmağı'nın kenarında oğlumla, meleklerle kutluyordur doğum gününü. Allah mekanlarını cennet etsin." diye konuştu.
Eşinin doğum gününü kendilerinin de kutlamak isteğini dile getiren Karakaya, "Biz yine de kutlayalım diye mezarı başına geldik. İnşallah bizi görmüştür ve sevinmiştir. Bize bu acıyı yaşatanın Allah bin türlü belasını versin tez zamanda. Gül koyduk mezarına, pankart yaptırmıştım onu açtık." dedi.
- "Bu işi yapanlar inşallah kahrı perişan olur"
Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın babası Mustafa Karakaya da gelininin doğum gününü hep beraber kutlayacaklarını aktararak, "Yüce Mevlam'ın yanında torunumla meleklerle kutlar inşallah. Allah mekanlarını cennet etsin, ruhları şad olsun. Allah'ım bize de oğluma da büyük sabırlar versin. Bu işi yapanlar inşallah kahrı perişan olur. İnşallah onlar da bizim gibi acılar içinde kıvranırlar. Allah dünya yüzünde onlara tatlılık göstermesin." ifadelerini kullandı.
Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın 11 yaşındaki kardeşi Fatma Nur Karakaya ise "Yengem ve Bedirhan Mustafa cennetler. Diyecek bir şey bulamıyorum, o terörün Allah belasını versin." diyerek teröre tepkisini dile getirdi.
Öte yandan şehit anne ve bebeğinin mezarına ziyaretler devam ediyor.
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