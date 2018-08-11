HABER

"Kevser Irmağı'nın kenarında oğlumla kutluyordur doğum gününü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın doğum gününü eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya mezarı başında açtığı pankartla kutladı - Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya: - "Eminim Kevser Irmağı'nın kenarında oğlumla, meleklerle kutluyordur doğum gününü. İnşallah bizi görmüştür ve sevinmiştir. Bize bu acıyı yaşatanın Allah bin türlü belasını versin tez zamanda"

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın doğum gününü, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, mezarı başında açtığı pankartla kutladı.

Serkan Karakaya, babası Mustafa ve kız kardeşi Fatma Nur Karakaya (11) ile Şarkışla Garnizon Şehitliği'nde bulunan eşi ve bebeğinin mezarını ziyaret etti.

Eşinin doğum günü dolayısıyla üzerinde karısının ve bebeğinin fotoğraflarının bulunduğu, "Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa seninle çıkmayı, sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim. İyi ki doğdun hatunum" yazılı pankart hazırlatan acılı eş, mezarlıkta hüzünlü anlar yaşadı.

Serkan Karakaya, eşinin bugün 25. doğum günü olduğunu belirterek, "Hayatta olsaydı, şehadete ermemiş olsaydı Yüksekova'da güzel bir sürpriz hazırlamıştım, onu yapacaktım. Şimdi Rabbim ona sürprizlerin en güzelini hazırlamıştır. Eminim, Kevser Irmağı'nın kenarında oğlumla, meleklerle kutluyordur doğum gününü. Allah mekanlarını cennet etsin." diye konuştu.

Eşinin doğum gününü kendilerinin de kutlamak isteğini dile getiren Karakaya, "Biz yine de kutlayalım diye mezarı başına geldik. İnşallah bizi görmüştür ve sevinmiştir. Bize bu acıyı yaşatanın Allah bin türlü belasını versin tez zamanda. Gül koyduk mezarına, pankart yaptırmıştım onu açtık." dedi.

- "Bu işi yapanlar inşallah kahrı perişan olur"

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın babası Mustafa Karakaya da gelininin doğum gününü hep beraber kutlayacaklarını aktararak, "Yüce Mevlam'ın yanında torunumla meleklerle kutlar inşallah. Allah mekanlarını cennet etsin, ruhları şad olsun. Allah'ım bize de oğluma da büyük sabırlar versin. Bu işi yapanlar inşallah kahrı perişan olur. İnşallah onlar da bizim gibi acılar içinde kıvranırlar. Allah dünya yüzünde onlara tatlılık göstermesin." ifadelerini kullandı.

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın 11 yaşındaki kardeşi Fatma Nur Karakaya ise "Yengem ve Bedirhan Mustafa cennetler. Diyecek bir şey bulamıyorum, o terörün Allah belasını versin." diyerek teröre tepkisini dile getirdi.

Öte yandan şehit anne ve bebeğinin mezarına ziyaretler devam ediyor.

PARTNERBudist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!Budist rahip cinsiyet değiştirip kadın oldu!
Türkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldıTürkiye’nin ilk sürücüsüz araç yarışı yapıldı
Kozaklıların maden tepkisi sürüyorKozaklıların maden tepkisi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bedirhan Mustafa Karakaya doğum günü Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya mezar Şehit Nurcan Karakaya ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla ölüm haberi alabilirdik!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Bursa, Antalya ve İzmir'de korkutan yangın!

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

Fatih Portakal hakkında dikkat çeken 'ABD' iddiası

En acı kutlama!

En acı kutlama!

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

Fox Haber Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt'un görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.