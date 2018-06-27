KEYEM, çocukları kentle tanıştırdı

İSTANBUL (AA) - "İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu" projesi, çocukları yaşadıkları sokak, mahalle, ilçe ve kentle buluşturdu.

Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden (KEYEM) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli proje, çocuklara yaşadıkları sokak, mahalle, ilçe ve kenti tanımlarını sağladı.

Proje ekibinde, Marmara, İstanbul ve Beykent üniversitelerinden 4 hoca, alanında uzman 15 eğitmen, 20 rehber ve 1 sağlık uzmanı yer

aldı.

İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane ilçelerindeki dezavantajlı bölgelerden seçilen 10-12 yaş grubundaki 25-35 arası çocukların atölye, gezi ve eğitimler aracılığıyla kent ve yaşam alanları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanan proje kapsamında, kentli çocukların

kentlilik ve aidiyet bilincine yönelik farkındalık kazandırma konusunda örnek teşkil

edecek atölyeler düzenlendi.

Proje ile çocukların kentte doğal ortamlarda hem birbirleriyle hem farklı

kentsel mekan türleriyle tanışmaları, keşif yolculuğuna çıkmaları ve bu yolculuğu geleneksel

sanatlarla, doğadan esinlenmelerle pekiştirmeleri hedeflendi.