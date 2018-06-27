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KEYEM, çocukları kentle tanıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

TÜBİTAK destekli proje, çocuklara yaşadıkları sokak, mahalle, ilçe ve kenti tanımlarını sağladı - KEYEM Müdürü Yasemin Çakırer Özservet: - "Kent çocuklar için keşfi, içinde yaşanılması zor ve korkutucu olabiliyor. Bu korkuları besleyen bir de ebeveynin endişeleri varsa çocuklar mecburen kapalı ortamlarda, teknoloji bağımlısı oluyor ve hareketsiz yaşama mahkum kalıyor. Çocukları sokağa çıkarmak ve sokağı, kendisinden farklı mahallelerden ve farklı özelliklerdeki akranlarıyla keşfetmesini sağlamak, çocukta kendine ve çevresine güveni temin edecek"

İSTANBUL (AA) - "İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu" projesi, çocukları yaşadıkları sokak, mahalle, ilçe ve kentle buluşturdu.

Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden (KEYEM) yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK destekli proje, çocuklara yaşadıkları sokak, mahalle, ilçe ve kenti tanımlarını sağladı.

Proje ekibinde, Marmara, İstanbul ve Beykent üniversitelerinden 4 hoca, alanında uzman 15 eğitmen, 20 rehber ve 1 sağlık uzmanı yer
aldı.

İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Kağıthane ilçelerindeki dezavantajlı bölgelerden seçilen 10-12 yaş grubundaki 25-35 arası çocukların atölye, gezi ve eğitimler aracılığıyla kent ve yaşam alanları hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanan proje kapsamında, kentli çocukların
kentlilik ve aidiyet bilincine yönelik farkındalık kazandırma konusunda örnek teşkil
edecek atölyeler düzenlendi.

Proje ile çocukların kentte doğal ortamlarda hem birbirleriyle hem farklı
kentsel mekan türleriyle tanışmaları, keşif yolculuğuna çıkmaları ve bu yolculuğu geleneksel
sanatlarla, doğadan esinlenmelerle pekiştirmeleri hedeflendi.

Çalışma katılımcısı çocuklarla
gerçekleştirilen sanat atölyeleri sonrasında, çocukların kentsel doğal alanlarla kenti ve kendini
ilişkilendirebilmesi, kentsel alana dair aidiyet ve sorumluluk geliştirmesi ve yaşam alanlarına sahip çıkmasına yönelik bilinç geliştirmesi amaçlandı.

KEYEM Müdürü Yasemin Çakırer Özservet, kentin çok hızlı
gelişen, büyüyen, değişen yapısına çocukların ayak uydurmakta
zorlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kent çocuklar için keşfi, içinde yaşanılması zor ve korkutucu olabiliyor. Bu korkuları
besleyen bir de ebeveynin endişeleri varsa çocuklar mecburen kapalı ortamlarda, teknoloji bağımlısı
oluyor ve hareketsiz yaşama mahkum kalıyor. Çocukları sokağa çıkarmak ve sokağı, kendisinden farklı
mahallelerden ve farklı özelliklerdeki akranlarıyla keşfetmesini sağlamak, çocukta kendine ve
çevresine güveni temin edecek."

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İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu KEYEM Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırm

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