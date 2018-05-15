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KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığından eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığından eğitime destek

VIÇITIRIN (AA) - Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, ülkenin kuzey kesimlerinde bulunan Vıçıtırın kentindeki bir ilköğretim okulunun dış cephe bakım onarımı ve izolasyonu projesini tamamladı.

KFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığı "Naim Frasheri" ilköğretim okulunun dış cephe bakım-onarımı, kaba tamiratı ve mantolama, giriş kapısı ile merdivenlerinin yenilenmesini gerçekleştirirken, Vıçıtırın Belediyesi ise okulun pencere ve kapılarının onarımını tamamladı.

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, yaptığı konuşmada, eğitime yapılan yatırımın bir ülkenin kalkınmasına yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Kosova'daki kurum ve dostları ile işbirliğinin tek bir amacı olduğunu dile getiren Kılıç, "Kardeş ülke Kosova'nın kalkınmış aydınlık bir geleceğe erişmesi. İnanıyorum ki bugün bu eğitim koşulları iyileştirilen okulumuzdan mezun olacak öğrenciler de ileride Kosova'nın, bu dost ülkenin aydınlık geleceğini yaratacaklar." diye konuştu.

KFOR Türk Temsil Heyeti Komutanı Albay Cem Sinan Barım da eğitimde koşulların iyileştirilmesinin ülke için çok faydalı olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Projeye başladıklarında Vıçıtırın Belediyesinden destek beklemediklerini ancak projeyi beraber tamamlamak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Barım, "Bu iş birliğinin ileride de devam etmesini temenni ediyoruz. Okulumuzun ileride olabilecek ufak tefek ihtiyaçlarını da yakın zamanda bir proje dahilinde yapmayı planlıyoruz. Okulumuzun 1973'ten beri hizmet verdiği dikkate alınırsa inşallah daha uzun seneler öğrencilerimizi daha iyi koşullarda yetiştirir." değerlendirmesinde bulundu.

Vıçıtırın Belediye Başkanı Cafer Tahiri de Türk dostları ile şehrin eğitim kalitesini iyileştirecek ortak bir projenin tanıtımını yapmaktan dolayı duyduğunu memnuniyeti ifade etti.

Tahiri, "Bugün bu okulun onarımı için yardım eden Türk Ordusu burada. Bu her zaman güvenebileceği dostları olduğundan dolayı Kosova'yı güvenli bir geleceğinin olduğunun göstergesidir." dedi.

Programın ardından okulun öğrencileri İstiklal Marşı ve şiirler okudu, şarkılar seslendirdi.

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KFOR Kıvılcım Kılıç Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Vıçıtırın

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